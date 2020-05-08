Bilecik'te 5 yıl önce çölyak hastalığı tanısı konulan 10 yaşındaki Ecrin Bozkurt'un glüten içermeyen yiyeceklerle sürdürdüğü mücadelesine ailesi de ayak uydurdu.

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Sedat ve Sebile Bozkurt çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Ecrin ile ailesinin hayatı, Ecrin'e çölyak teşhisinin konulduğu 2015'ten sonra değişti. Kızlarının yaşadığı sağlık sorunlarını kısa sürede ortadan kaldırarak gelişimini normale döndüren Bozkurt çifti, süreci güzel ve renkli etkinliklerle atlatmaya çalışıyor. Ecrin'in glütensiz beslenmesine göre beslenen aile, evde börek ve kek gibi yiyecekler yapmıyor.

Anne Sebile Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce adını bile duymadığı hastalıkla bir anda hayatlarının değiştiğini söyledi.

Hastalığın ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini bilmediklerini belirten Bozkurt, "Daha sonra glütensiz beslenme olduğunu öğrendik, gerekenleri yapmaya başladık. Bilecik'te glütensiz gıdaları bulmakta çok zorlanıyoruz. Market raflarında fazla ürün çeşidi yok, sadece belirli ürünler var. Çevre şehirlere gıda almaya gidiyoruz veya internetten sipariş vermek zorunda kalıyoruz." dedi.

Bozkurt, kızıyla ilgili şimdiye kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadıklarını, doktorlarının glütensiz beslenme önerisine uyduklarını ifade etti. Hastalıkla ailece mücadele ettiklerini dile getiren Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşim tır şoförü, başka şehirlere gittiğinde marketlerden glütensiz ürün alıp getiriyor. Ecrin'in ablası ve ağabeyi de fedakarlık göstererek kardeşlerine destek oluyorlar. Hepimiz kızımızın yanındayız, çölyak için mücadele veriyoruz. Ürün fiyatları fazlasıyla yüksek. En büyük istediğimiz ürünlerin fiyatlarının düşmesidir."

Bozkurt, çölyak hastalarına ailece destek olmak, hastalığı duyurarak farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Bu hastalığın bulaşıcı olmadığını, sadece glütensiz beslenmek gerektiğini herkese anlatmaları gerektiğine değinen Bozkurt, "Çölyak hastalarının sessiz kalmamalarını istiyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz ve tüm Türkiye'ye çölyak hastalığını anlatacağız. Bu amaçla bir dernek kuruyoruz. Kurucu başkanı olduğum Bilecik Çölyaklılar ve Dayanışma Derneğini 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

"Glütenli ürün yersem ailem üzülür, kendime zarar vermiş olurum"

Ecrin Bozkurt da yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlığı için evde kaldığını, sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldığında dışarı çıkıp oynayacağını belirtti. Glütenli ürün yerse kendini kötü hissedeceğini bildiğini anlatan Bozkurt, "Canım farklı yiyecekler istiyor ama kendimi tutmak zorundayım çünkü tutmazsam yediğim takdirde rahatsızlanabilirim. Hem ailem üzülür hem de kendime zarar vermiş olurum." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, önceleri diyetinde zorlandığını ancak buna alıştığını sözlerine ekledi.