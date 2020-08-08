Çölyak hastası Kerem'in mektubu üzerine Sivas Belediyesi glutensiz gıda büfesi açtı - Son Dakika

Sivas'ta yaşayan 8 yaşındaki çölyak hastası Kerem Akkaya'nın mektubuyla harekete geçen Sivas Belediyesi, glutensiz gıda büfesini hizmete sundu.

Yaklaşık 6 yıldır çölyak hastalığıyla mücadele eden ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Kerem Akkaya'nın (8) Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e yazdığı mektup üzerine harekete geçen belediye, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan eski devlet hastanesi yanında glutensiz gıda ürünlerinin satıldığı büfe açtı.

Başkan Bilgin, kendisine mektup yazan Kerem ile büfeyi gezerek, birlikte alışveriş yaptı.

Bilgin, sosyal belediyecilik anlayışı gereği hizmetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Şehir genelinde 380 çölyak hastası hemşehrimiz var. Çölyak hastalığı her yaşta olabiliyor, çocuk veya büyük fark etmiyor. Çikolatasından helvasına, fındık ezmesi, un, ekmek, reçel aklımıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onayıyla üretilen yerlerden temin ederek buraya getireceğiz ve hiçbir kar amacı gütmeden hemşehrilerimize ileteceğiz." dedi.

Yine sosyal belediyecilik gereği Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine de bu ürünlerden göndereceklerini aktaran Bilgin, insan odaklı hizmetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.