Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtı - Son Dakika

SİVAS'ta çölyak hastası Kerem Akkaya'nın (8) mektubuyla harekete geçen belediye, çölyak hastalarının gıdalara erişimini kolaylaştırmak için Glütensiz Gıda Büfesi'ni hizmete açtı.

Altı yıldır çölyak hastalığıyla mücadele eden ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kerem Akkaya, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e mektup yazarak çölyak hastazı olarak glütensiz gıda bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi. Bunun üzerine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, glütensiz ürünler temin edebilecek bir büfe kurulması talimatını verdi. Belediye bünyesindeki Özbelsan şirketi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Numune Hastanesi ek binası yanına Glütensiz Gıda Büfesi kurularak satışa başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de kendisine mektup yazan Kerem ile büfeyi gezerek beraber alışveriş yaptı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal belediyecilik anlayışı gereği hizmetleri sürdürdüklerini ifade ederek, "İlimizde sosyal belediyeciliğin gereği olarak çölyak hastalarımıza hizmet etmek üzere kar amacı gütmeden, onların ihtiyacı olan her türlü gıda ürününü şehirde bulundurmak ve ulaştırmak adına Özbelsan şirketimiz bünyesinde bir büfeyi hizmete sokuyoruz. Bu hizmet tamamen sosyal belediyecilik gereği. Şehir genelinde 380 çölyak hastası hemşehrimiz var. Çölyak hastalığı her yaşta olabiliyor, çocuk veya büyük fark etmiyor. Çölyak hastası Kerem kardeşimiz mektup yazarak 'Başkanım ben pasta yiyemiyorum' demişti. Kerem'in mektubu üzerine böyle bir çalışmayı başlattık. Pandemiden dolayı biraz uzadı. Şehrin en merkezi yerinde, eski SSK hastanesinin önüne böyle güzel bir büfeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çikolata, helva, fındık ezmesi, un, ekmek, reçel aklımıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onayıyla üretilen yerlerden temin ederek buraya getireceğiz ve hemşehrilerimize hiçbir kar amacı gütmeden ileteceğiz. Yine bu noktada maddi olarak sıkıntılı olan hemşehrilerimizden tespit ettiklerimize sosyal belediyecilik gereği Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla ürün göndereceğiz. Yükte hafif pahada ağır hizmetlerden birisi. Karşılığı olan, insana dokunan, insanı etkileyen bir hizmeti şehrimize kazandırdığımız için personelimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Büfenin açılışına katılan çölyak hastası bulunanların yakınları, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.