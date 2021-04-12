Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı - Son Dakika

Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı

12.04.2021 09:27
Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı, System.String[]

ANTALYA'da 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konulmasının ardından ekmek, pasta, börek, pide, tatlı, simit gibi hamur ürünleri yiyemeyince, bu rahatsızlığı yaşayanların isteklerini karşılayabilecek 'Çölyak Pastanesi' açan Mürüvet Özel'in (68) hazırladığı glutensiz lahmacun, müşterilerden...

ANTALYA'da 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konulmasının ardından ekmek, pasta, börek, pide, tatlı, simit gibi hamur ürünleri yiyemeyince, bu rahatsızlığı yaşayanların isteklerini karşılayabilecek 'Çölyak Pastanesi' açan Mürüvet Özel'in (68) hazırladığı glutensiz lahmacun, müşterilerden yoğun ilgi gördü.

Antalya'da oturan Mürüvet Özel'e, 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konuldu. Çocukluğundan itibaren yaşadığı rahatsızlığa geç teşhis konulan Özel, glutensiz ürünleri tüketmek zorunda kaldı. Belli bir süre ekmek, tatlı, pasta gibi ürünleri tüketmeyen Özel, ardından evinde glutensiz ürünler yemeye başladı. Doktor kontrolüne gittiğinde çölyak hastalarının glutensiz ürünlerin temininde zorlandığını fark eden Özel, pastane açmaya karar verdi. Evinin alt katındaki dükkanı kiralayan Özel, 'Glutensiz Çölyak Pastanesi' adını verdiği iş yerini açtı.

İşletmeci olduğu pastanede pasta ustası ve kızı Neşe Özel ile her gün glutensiz hazırladığı ekmek, yaş pasta, tatlı ve tuzlu kurabiye, simit, poğaça, baklavaları satıyor.Müşterileri, Özel'in hazırladığı gıdalar arasında en fazla ilgiyi lahmacuna gösteriyor. Türk mutfağının meşhur yemekleri arasında yer alan lahmacunu çölyak hastaları için glutensiz undan hazırlayan Özel, 7'den 70'e her müşterisine bu eşsiz lezzeti tatma imkanı sağlıyor.Pastanede müşterilerinin en fazla sipariş verdiği ürünler arasında lahmacunun ilk sırada yer aldığını aktaran Özel, şunları söyledi: "Ailemizde genetik bir hastalık olduğunu öğrendik. 4 yıl kadar ekmek, hamur işi yiyemiyordum. Doktora gittiğimde, çoğu çölyak hastasının glutensiz ürün temin edememekten şikayetçi olduğu dikkatimi çekti. Bunun üzerine glutensiz ürün hazırlamayı düşündüm. Küçük bir dükkan kurup, imalathane yaptım. Pasta ustamızın yardımıyla, kızım ve ben baklavadan yaş pastaya, kurabiyeden börek ve lahmacuna çölyak hastaları için ürünler üretmeye başladık. Ekmek, simit alan müşterilerimiz oluyor. Kendim de çölyak hastası olduğum için müşterilerimi çok iyi anlıyorum. Ben uzun süre lahmacun yiyememiştim. Çölyak hastalarının bu tattan mahrum kalmaması için lahmacun hazırladım. Müşterilerimden sürekli lahmacun siparişi alıyorum" diye konuştu.

Bu pastaneye arkadaşı ile lahmacun yemek için gelen Dila Mola, "Tadı çok güzel. Glutensiz oluşu bizim için çok güzel. Sağlığımız için glutensiz besleniyoruz. Tadı her restorandaki gibi aynı. Glutensiz olduğu için sağlığımıza zararı yok ve doyurucu. Lahmacunun içerisinde bol et var ve kan değerimiz düşük olduğu için bize de faydalı" dedi.


Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı
Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı
Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı
Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı
Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı
Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı - Son Dakika


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