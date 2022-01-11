ÇÖLYAK HASTASI ZEYNEP'E HASTANEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çölyak hastası olan Zeynep Erva Öztürk'ü (12) tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Zeynep'in yeni yaşını tebrik eden Bilgin, onun için hazırlanan özel glütensiz pastayı ikram etti.

3 yıl önce diyabet teşhisi konulan ve hastalığın tetiklemesiyle aynı zamanda çölyak rahatsızlığı gelişen Zeynep Erva Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrin Bölümü'nde belirli aralıklarla tedavi görüyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğu için 3 Ocak'taki doğum gününü kutlayamayan Zeynep'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Beraberinde çölyak hastaları için özel hazırlayan pastayla Zeynep'e doğum günü sürprizi yaptı. Zeynep hasta yatağında doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile birlikte doğum günü pastasını kesen Zeynep Erva Öztürk, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum. Çok güzel oldu dedi.

Zeynep'in mutluluğuna ortak olan Başkan Bilgin ise, Zeynep hastanede tedavisine devam ediyor. Sağ olsun doktorlarımız Zeynep'i iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zeynep'in doğum günüydü. Aslında gecikmeli doğum günü yapıyoruz. 3 Ocak'ta doğum günü olan Zeynep'in doğum gününü hastanede tedavi görmesinden dolayı yeni kutluyoruz. İyi ki doğdun Zeynep, sağlıklı mutlu yeni yaşlar diliyoruz diye konuştu. Anne Müzeyyen Öztürk ise, Kızımın 3 yıldır diyabet hastalığı var. Son dönemlerde hastalığı ileri seviye de ilerliyor ve sık sık hastaneye yatıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız her konuda sağ olsun çok duyarlı. Geldiği için bizi duygulandırdı, teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.