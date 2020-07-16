Çölyak hastasının yardım çığlığı - Son Dakika

Çölyak hastasının yardım çığlığı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan çölyak hastası 37 yaşındaki Murat Üstün, hastalığından dolayı işsiz kaldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan çölyak hastası 37 yaşındaki Murat Üstün, hastalığından dolayı işsiz kaldı. Maddi durumunun olmadığını ve yiyeceklerinin de pahalı olduğunu belirten Üstün, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.


Çınar'da ikamet eden Murat Üstün, çölyak hastası olduğu için buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi unlu mamuller tüketemiyor. Hastalığından dolayı kimsenin kendisine iş vermediğini belirten Üstün, evlenemediğini, aile kurmak istediğini dile getirerek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Buğday, arpa, yulaf, çavdar unlu mamuller hiçbir şey yiyemediğini aktaran Üstün, "Gittiğim bütün kamu kurumları yüzüme kapanıyor. Ben çölyak hastası olduğum için daimi bir iş istiyorum. İş için özel sektöre, resmi kurumlara gidiyorum kapılar hep benim yüzüme kapanıyor. Şu anda çalışamıyorum, yiyeceklerim pahalı olduğu için karşılayamıyorum. Onun için devlet büyüklerimizden yardımcı olmalarını istiyorum. Evliliği düşünüyorum, bir evim, mutlu yuvam olsun diye. Benim işim gücüm olmadığı için kimse bana kızını vermiyor. Hastalığımın tedavisi yoktur. Ömür boyudur, ömür boyu da perhizdir. Yiyeceklerimizde pahalı olduğu için karşılayamıyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çölyak hastasının yardım çığlığı - Son Dakika
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