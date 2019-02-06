Çölyak ve Glutensiz Hayat" Semineri
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, "Çölyak ve Glutensiz Hayat" konulu seminer düzenledi.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, "Çölyak ve Glutensiz Hayat" konulu seminer düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Çölyak ve Glutensiz Hayat" konulu seminer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
Seminere konuşmacı olarak katılan diyetisyen Dr. Serap Yavuz, hastalığın genetiksel olduğunu ve insan hayatının her döneminde bu hastalığın görülebildiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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