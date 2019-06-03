Son Dakika Haberleri: Çölyak ve PKU hastalarına glutensiz çikolata ve hediye paketleri
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Çölyak ve PKU hastalarına glutensiz çikolata ve hediye paketleri

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk misyonuna uygun olarak Çölyak ve PKU hastalarına (Fenilketonüri) glutensiz çikolata ve hediye paketleri göndermeyi gelenek haline dönüştüren İstanbul Halk Ekmek, Ramazan Bayramı'nda da glutensiz ürün kullanan tüketicilerini unutmadı.

Çölyak ve PKU hastalarına glutensiz çikolata ve hediye paketleri, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk misyonuna uygun olarak Çölyak ve PKU hastalarına (Fenilketonüri) glutensiz çikolata ve hediye paketleri göndermeyi gelenek haline dönüştüren İstanbul Halk Ekmek, Ramazan Bayramı'nda da glutensiz ürün kullanan tüketicilerini unutmadı.

Çölyak ve PKU'lulara farklı bir bayram yaşatma geleneğini Ramazan Bayramı'nda da sürdüren İstanbul Halk Ekmek, bayram hediye paketlerini toplamda ulaşılabilir 802 özel beslenme diyetine tabii bireylere tüm Türkiye'ye PTT Kargo ile ücretsiz olarak gönderiyor. Çölyaklılar için hazırlanan hediye paketlerinin içerisinde glutensiz gofret, glutensiz kurabiye, glutensiz ekmekler ve glutensiz nişastalı karışım (GNK) bulunuyor.

Normal ekmek özlemi çeken ve glutensiz beslenmesi gereken bireylerin (çölyak, gluten intoleransı, otizm vs.) bu özlemlerini gidermeye yardımcı olacak ekmekler, tat, koku ve yapı olarak normal ekmeğe çok benziyor. Besin değeri açısından oldukça zenginleştirilen glutensiz ekmekte glutensiz ekşi hamur kullanılıyor. Çeşitli tahıllarla, karabuğday unu, mısır unu, pirinç unu ve pirinç kepeği ile zenginleştirilen çölyaklılar için glutensiz nişastalı karışım ile yapılan ürünler, tat ve görünüş olarak normal un ile yapılan ürünleri aratmıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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