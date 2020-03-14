Çomaklı: "14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çomaklı: '14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun' - Son Dakika

Çomaklı: "14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Çomaklı:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "İçinde bulunduğumuz günler sağlığın ve hayatın ne kadar kıymetli ama aynı zamanda ne kadar kolay bozulabileceğini bizlere gösteriyor.


Koca dünyanın karşısına çıkan bir virüs; rutin hayatımızı, sevdiklerimizi, dünyamızı, sarsılmaz sandığımız, sağlam temellerle inşa ettiğimiz her şeyimizi tehdit edebilmektedir.


Asırlardır yeryüzünde yaşayan insanoğlu sağlık kadar hastalığında bir gerçek olduğunu bilerek ve sağlığını kaybettiği ya da kaybedeceğini düşündüğü her an gerek korunmak gerekse tedavi olmak için hep hekimlerden yardım beklemiştir. Toplumsal olarak da her zaman bizim için saygın, kıymetli ve de önemli bir meslek olmuştur doktorluk. Tabi ki sağlık sektörü sadece doktorlardan ibaret değildir. Hemşiresi, sağlık personeli ve bütün paydaşlarıyla bir büyük emeğin ortak sonucudur.


Bu anlamda, bu günü vesile kılarak kıymetli doktorlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramlarını kutlar, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı sürecinde bir an önce ülkemiz ve dünyamız için bir tehdit olmaktan uzaklaşmasını dilerim." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
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