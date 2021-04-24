Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Bir milleti lekelemek adına ortaya konulan sözde bir katliamın yıl dönümünün düzenlenmesini yürekten kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Rektör Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, yüzyıllardır çeşitli milletlerle sorunsuzca, adalet içeresinde yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamaya, eski gücünü kaybetmeye başlamasıyla Millet-i Sadık'a olarak bilinen Ermeniler'in, Osmanlı'yı bu zor günlerinde yalnız bırakmakla kalmayıp isyan ederek tarihe geçecek büyük bir zulmü başlattığını belirtti.

Rusların desteğini arkasına alan Ermeni Taşnak Çeteleri'nin, başta Erzurum, Kars ve Van olmak üzere birçok şehirde birbiri üstüne katliamlar yapmaya başladığını aktaran Çomaklı, bu durum üzerine 1915 yılında çıkartılan Tehcir Kanunu ile geride kalan mallarının değeri ödenen Ermenilerin göç ettiğini hatırlattı.

Çomaklı, birilerinin Türkiye'yi, tarih ve insanlık sahnesinde bir soykırımcı olarak göstermeye, asla yapmadığı bu yafta ile karalamaya çalıştığını belirterek, "Bir Müslüman ve Türk olarak hiçbir şekilde bize yakışmayan ve bizle bağdaşmayan bu durumun konuşuluyor olması bile üzüntü vericidir. Tamamen siyasi duygularla bir milleti lekelemek adına ortaya konulan sözde bir katliam yıl dönümünün düzenlenmesini yürekten kınıyoruz." ifadelerini kullandı.