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Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı - Son Dakika

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı

17.09.2021 13:32
Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı, System.String[]

ÖDEDİĞİ HESABIN İKİ KATI BAHŞİŞ BIRAKTIDaha birkaç gün önce nezaket ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla konuşulan Stone, önceki gece yemek yediği bir restoranda ödediği hesabın neredeyse iki katı kadar bahşiş bıraktı.

ÖDEDİĞİ HESABIN İKİ KATI BAHŞİŞ BIRAKTI

Daha birkaç gün önce nezaket ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla konuşulan Stone, önceki gece yemek yediği bir restoranda ödediği hesabın neredeyse iki katı kadar bahşiş bıraktı.

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı

RESTORAN SAHİBİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

ABD'nin New York kentindeki Manhattan, Soho'da bir restorana giden 63 yaşındaki Sharon Stone burada yemek yedi. Yiyip içtikleri için 250 dolar (yaklaşık 2 bin 144 TL) hesap ödeyen Stone, kendisine hizmet eden garsona da belki de hayatının sürprizini yaptı. Stone, garsona 600 dolar (yaklayık 5 b.in 147 TL) bahşiş bıraktı. Stone'a kalsa bunu kimseye duyurmayacaktı ama restaronun sahibi Keith McNally, olup biten Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı

'YEMİNİMİ BOZACAĞIM'

Stone'un yemek yediği restoranın yanı sıra başka restoranları da bulunan 70 yaşındaki McNally, Instagram'da "Ünlü müşterimizin adını asla açıklamayacağıma dair yeminimi bozacağım. Çünkü dün geceki o müşteri, garsonuna karşı aşırı derecede cömert olan Sharon Stone'du" diye yazdı. Keith McNally paylaşımda "Garsona 250 dolarlık hesap için 600 dolarlık bahşiş bıraktı!" diyerek sürdürdü mesajını. McNally, paylaşımında Stone'un, restoranın açık hava bölümünde oturduğunu da vurgulayarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bayan Stone'un mahremiyetini şiddetle koruyacağım ve Temel İçgüdü'nün yıldızının tam olarak nerede oturduğunu açıklamayacağım. Ama kısacası soldaki dördüncü masada oturdu."

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı

NEZAKET PAYLAŞIMI KONUŞULMUŞTU

Sharon Stone, önceki gün Instagram hesabından "nezaket" ile ilgili bir paylaşım yapmıştı. Stone'un, "Birine zayıflıklarını hatırlatmak yerine gücünüzden vermek" yazdığı bu paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, garsona bahşiş sürprizi yaptığı restoranda yemek yedikten sonra The Eyes of Tammy Faye'in galasına katıldı.

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı
AİLE BÜYÜK BİR ACI YAŞADI

Sharon Stone ve ailesi, ünlü yıldızın henüz 11 aylıkken hayata veda eden yeğeni ve vaftiz oğlu River'ın organlarının bağışlanmasıyla da gündemde bir süredir. ET'e konuşan Stone, minik River'ın bağışlanan organları sayesinde üç kişinin hayatının kurtulduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, yeğeni sayesinde ani bebek ölümleri hakkında gerçekten çok şey öğrendiklerini vurguladı. Stone "Ailemiz için gerçekten en büyük tesellilerinden biri olan organ bağışı hakkında da çok şey öğrendik, çünkü vaftiz oğlumun kaybı üç ailenin kurtuluşu oldu" dedi. Oyuncu, kendisi artık hayatta olmasa da minik River sayesinde iki bebekle birlikte 45 yaşında bir adamın hayata tutunduğunu anlattı.

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı
SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Sharon Stone, geçen ay bir moda etkinliği için gittiği Venedik'te yaptığı bir paylaşımda erkek kardeşi Patrick ile eşi Tasha'nın en küçük çocuğu River'ın, aniden gelişen çoklu organ yetmetliği nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alındığını açıklayıp takipçilerinden dua istemişti.  Fakat minik River hayata tutunamadı ve bir yaşına girmesine çok kısa bir zaman kala son nefesini verdi. River'ın annesi Tasha da oğlunun hastalığı ve ölümü sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Üçüncü ve en küçük bebeği, kollarının arasından kayıp giden acılı anne Tasha Stone, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda River'ın, organ nakli bekleyen üç farklı kişiye hayat verdiğini açıklayan bir paylaşım yaptı. Aynı paylaşım organ bağışı konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşun sosyal medya sayfasından da yapıldı.

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı
ORGANLARI ÜÇ KİŞİYE HAYAT VERDİ

Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un eşi Tasha Stone, kendisi hayata tutunamayan 11 aylık oğlunun organlarının üç kişiye hayat verdiğini Facebook paylaşımıyla duyurdu. Acılı anne "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı" diye yazdı. Sonra da "Ve bize kısacık hayatların bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı" diye ekledi.

Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı
'SENİNLE GURUR DUYUYORUZ' Tasha Stone "Tatlı oğlumuzu özlemeden geçecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz, tek bir dakikamız hatta tek bir saniyemiz bile olmayacak. Ama onun organlarının birilerinde yaşadığını bilmek bizi biraz olsun rahatlatacak" diye ekledi.
Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cömert Sharon Stone: Ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı - Son Dakika Magazin


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