Bilkent Center'da ilk kez gerçekleştirilen Comics and Art Festival renkli etkinliklere ve yoğun katılıma sahne oldu.

Bilkent Center'da Dream Sales Machine tarafından 25–26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Ankara Comics and Art Festival, çizgi roman, karikatür, illüstrasyon stand ve sergileri, canlı graffiti ve mural çalışmaları, katılıma açık atölye programları, seminerler ve sanatçı konuşmalarını içeren, şehir, çizgi dünyası ve farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan bir açık hava festivali olarak başkentlilere benzersiz deneyimler yaşattı.

YARATICI VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Binlerce sanatseveri bir araya getiren festivalde düzenlenen atölye çalışmalarında çizerlerin moderatörlüğünde çizgi roman ve karikatür teknikleri, illüstrasyon, fanzin ve stencil çalışmaları gerçekleştirildi, ziyaretçiler usta çizerlerin söyleşilerine yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e katılıma sahne olan Ankara Comics and Art Festival, graffiti çalışmalarından konserlere, çizgi dünyasına dair yaratıcı çalışmalardan sanatçı sergilerine ve konserlere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festivalde Murat Kılıkçıer'in moderatörlüğünde Albüm Kapağı Tasarlama Atölyesi, Rıza Türker ile Stilize Karakter Yaratma Atölyesi, Murat Gürdal Akkoç ile Yöresel Fantazi Karakter Çizimi Atölyesi, Uzay Çöpü ile Hikaye Görselleştirme, Esra Ölmez ile Günlük Hikayelerini Kendi Karakterinle Tasarlama Atölyesi, Sırma Bilir ve Onur Kutluoğlu ile Potansiyel Çizgi Atölyesi, Hüseyin Özkan ile Çizgi Romanda Hikaye Anlatımı, Sıla Dağdelen ile Çizgi Hikaye ve Diyalog Atölyesi, Beril İrman ile Fantastik İllüstrasyon Atölyesi, Usk Ankara ile Urban Sketching Atölyesi, Bahar Şener ile Kendi Dövmeni Tasarla, Aybars Yücel aka. Devak ile Canlı Mural ve Stencil Atölyesi etkinlikleri; Cem Sonel, ATIONE, Hasan Ali Yaldıran aka. STAK, Gökhan Tüfekçi aka. KARAGOZUKTUKAPTAN, Çağdaş Çıtır aka. İN! ile ''Graffiti ve Street Art'', Radyo Eksen Programcıları Gülşah Güray, Hakan Tamar ve Kaan Sezyum ile ''Dünyadan Albüm Kapakları'', Devrim Kunter ile ''Arketipler ve Süper Kahramanlar'', Levent Cantek ile ''Memlekette Çizgili Hikayeler: Çizgi Romandan Grafik Romana…Ne/Nasıl ve Neler Anlattık?'', Bora Gürdaş'ın moderatörlüğünde Onur Kutluoğlu, Uğur Erbaş ve Engin Öncüoğlu ile ''Çizgi ve Grafik Romanlarda Tarihin İzini Sürmek'' söyleşileri; festival sahnesinde In Hoodies ve Palmiyeler konserleri, DJ performans, animasyon gösterimi ve Bilkent Station Sess Plus'ta The Ringo Jets açılış partisi düzenlendi.