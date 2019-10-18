Son Dakika Haberleri: Çömleğe artık kadın eli değecek
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Çömleğe artık kadın eli değecek

20 dakika önce

Bilecik'te "Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin" projesi kapsamında çömlekçilik kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikaları aldılar.

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Bilecik'te "Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin" projesi kapsamında çömlekçilik kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikaları aldılar.


Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan kursun kapanış toplantısı yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, İlçe Belediyesinde düzenlenen törenle Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve kurs hocası çömlek ustası Ümit Çolak'ın elinden aldı.


"Bayan arkadaşlar bu mesleği sürdürürler"


Sertifika sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Tekin, "Hazırlanan proje kapsamında 22 kadın kursu başarı ile bitirmiştir. Umarız ki bu bayan arkadaşlar burada edindikleri tecrübe ve bilgi ile ileride bu mesleği sürdürürler. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman ilçemizde kurslarımızı devam ettireceğiz. Kursumuza katılan bayanlara göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bayanlar bu kurs döneminde fırsat verildikçe nasıl başarılara imza atacaklarını göstermiş oldular, hepsini kutluyorum. İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan ile kurs hocamız Ümit Çolak'a, kursiyerlerimize çömlekçilik mesleğini kısa bir sürede olsa bilgilerini aktardığı için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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