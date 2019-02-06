Son Dakika Haberleri: Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" Projesi

Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" Projesi

1 saat önce

Bilecik'te, "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" adlı proje kapsamında açılan kursa katılan kadınlar, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin
Bilecik'te, "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" adlı proje kapsamında açılan kursa katılan kadınlar, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Şentürk, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Pazaryeri Kaymakamlığı Halk Eğitim Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında açılan kurstaki katılımcılar ile usta öğretici Salim Yaşar ve İsmail Tekin'i kabulünde, her insanda hayat tecrübesi olması gerektiğini ve yeteneklerin değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Farklı bölgelerde farklı ürünlerin yapıldığını ancak özellikli olmasının önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu iş, hem aile bütçesine ufak katkı gibi hem de hobi olarak yapılabilir. Bizim bu işi ekmek kapısına dönüştürecek olanlar üzerinde odaklanmamız gerekir. Ürün kalitesi ve yelpazesiyle profesyonelleştirmemiz gerekir. Hayalleri ertelememeliyiz. Kursiyerlerimizin hayallerindeki ürünleri toprakla yapmaları çok güzel. Bayanlar el becerisini daha iyi bilir. Bu işi öğrenip üretime dönük çalışmalar yaparak daha geniş kitlelere ulaşmalıyız."


Usta öğretici Yaşar da 4,5 ay süren proje kapsamında kursiyer tarafından üretilen eserlerin ve yazdıkları mektupların 81 ilin valiliklerine, 40 ülkenin elçiliklerine gönderileceğini aktardı.

Vali Şentürk, genç kursiyerlerden Didem Sağır'ın, Fransa Büyükelçiliğine yazdığı mektubu okuyarak, Sağır'ı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:42 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İsmail Tekin, Bilecik, Güncel
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