Çömleğe Birde Hanım Eli Değsin" Projesi Tekrar Hayata Geçti
2 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi'nin vizyon projelerinden birisi olan "Çömleğe Birde Hanım Eli Değsin" projesi ilçedeki bayanlara açılan çömlekçilik kursu ile tekrar hayata geçti.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediyesi'nin vizyon projelerinden birisi olan "Çömleğe Birde Hanım Eli Değsin" projesi ilçedeki bayanlara açılan çömlekçilik kursu ile tekrar hayata geçti.
Konu hakkında bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, "İŞKUR
ile belediyemiz tarafından imzalanan protokol ile 25 bayan hemşehrimize çömlekçilik kursu veriyoruz. İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan ile istişare ederek kurs programını genişletme kararı ve desteği aldık. Bugün açılan 'Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin' projesine ilave olarak ilçemizde halı dokumacılığı ve unutulmaya yüz tutmuş ağaç işleri kursumuz da açılacak. Bu kurslar sayesinde ilçemizde sanatsal değeri olan meslekleri yaşatacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:38 Kaynak: İHA
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