Son Dakika Haberleri: Çömleğe Hanım Eli Değsin" Projesinin Sergi Töreni Gerçekleştirildi

Çömleğe Hanım Eli Değsin" Projesinin Sergi Töreni Gerçekleştirildi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Çömleğe Hanım Eli Değsin" projesinin sergi töreni gerçekleştirildi.

Çömleğe Hanım Eli Değsin
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Çömleğe Hanım Eli Değsin" projesinin sergi töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan ürünler bir sergide toplandı. Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çömleğe Hanım Eli Değsin" projesi kapsamında kursiyerlerin yapmış olduğu ürünler sergilendi. Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, çömlek ustaları Salim Yaşar ve İsmail Tekin, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yapılan bu tür çalışmaların, kişileri birbirine yaklaştıran, yeteneklerini ortaya çıkaran ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler olduğunu söyledi. Şentürk, "Bu süreçte daha çok bayana çömlekçiliği öğretmek mümkün. Altı aylık kursa katılarak ustalık belgelerini alan bayan kardeşlerimizi tebrik ediyor, usta öğreticilerimiz ve destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:20 Kaynak: İHA

İŞKUR, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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