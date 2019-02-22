Son Dakika Haberleri: Çömlek Sanatçısından 3,5 Metrelik Vazo

Çömlek Sanatçısından 3,5 Metrelik Vazo

1 saat önce

- Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu'nun atölyesinden genel görüntüler Taşhomcu'nun çamur karmasının görüntüleri Taşhomcu'nun yaptığı 3,5 metre boyunca ve bir metre genişliğindeki vazodan genel görüntüler Ahmet Taşhomcu'nun...

- Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu'nun atölyesinden genel görüntüler
Taşhomcu'nun çamur karmasının görüntüleri
Taşhomcu'nun yaptığı 3,5 metre boyunca ve bir metre genişliğindeki vazodan genel görüntüler
Ahmet Taşhomcu'nun açıklamaları İzmir'de yaşayan çömlek sanatçısı ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, 250 kilogram çamur kullanarak 3,5 metrelik vazo yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Taşhomcu, Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesi'ndeki atölyesinde, Osmanlı figürleri üzerine çalışmaya başladı.

İlçenin ünlü kızıl toprağını kullanarak 5 ay önce dev boyutlu bir vazo yapmaya karar veren Taşhomcu, yaklaşık 250 kilogram çamurla 3,5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde eser ortaya koydu.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Anıtkabir'de sergilenmek üzere küpler yaptığını anlatan Taşhomcu, vazonun ortasına Cumhurbaşkanlığı forsunu yerleştirdiğini belirtti.

"Bu vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmek istiyorum" diyen Taşhomcu, şunları kaydetti:

"Vazo, Osmanlı ibriğini anlatıyor. Eserimin üzerinde geleneksel Osmanlı motiflerini kullandım. Vazonun kapağını ise Alpaslan'ın miğferine benzetmeye çalıştım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, tüm dünya liderlerinin geldiği bir yer. Menemen toprağından yaptığım bu eseri hediye etmek istiyorum. Vazoda renk olarak turkuazı tercih ettim. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. İnşallah kabul eder de kendi ellerimle gidip vazomu Külliye'ye yerleştiririm."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:13 Kaynak: AA

İzmir, Menemen, Güncel
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