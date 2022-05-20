Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi - Son Dakika
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Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

20.05.2022 13:01
Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

İZMİR Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2,5 metre boyunda vazo hediye etti.

İZMİR Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2,5 metre boyunda vazo hediye etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde dün MYK toplantısı öncesinde İzmir'in Menemen ilçesinden gelen vazo, 2,5 metrelik boyu ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile dikkat çekti. Vazoyu yapan çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu ve Pehlivan'dan vazonun yapımı hakkında bilgi aldı. Pehlivan, "Menemen'i ziyaretinizin ardından Menemen özelinde ve Menemen'i temsil eden size özel bir hediye olması gerektiğini düşündük. Çömlek ustalığı konusunda dünya şampiyonluğu da olan Taşhomcu, böyle görkemli bir eser ortaya çıkardı. Menemenli hemşehrilerimiz adına da bu nadide eseri size sunmaktan şeref duyuyoruz" dedi.

Ahmet Taşhomcu da "Menemen'in kırmızı toprağını kullanarak 1 ay süren çalışmayla 2,5 metrelik vazoyu tamamladım. Yaklaşık 200 kilo çamur kullandım. Vazonun üzerindeki Cumhurbaşkanlığı forsu için de herhangi bir kalıp kullanmadım. Forsun yapımı 4 gün sürdü. Eseri size ulaştırmak için gün sayıyorduk. Sizin için böyle bir eser ortaya koyabilmenin gururunu yaşıyorum. Vazonun Cumhurbaşkanlığı'nda sergilenmesinden büyük onur ve mutluluk duyacağım" ifadelerini kullandı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: USTALIĞA HAYRAN OLDUMHediye için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vazoya ve ustalığa hayran kaldım. Çok etkilendim. El emeği böyle zor bir eseri ortaya çıkarmak epey zahmetli olmuştur. Bu nadide eser için değerli Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan, vazoyu tasarlayıp ortaya çıkaran kıymetli ustamız Ahmet Taşhomcu başta olmak üzere emeği geçen herkese Menemenli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu güzel vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhafaza edeceğiz. Menemenli kıymetli hemşehrilerime de buradan sizler aracılığı ile selamlarımı iletiyorum" dedi.

Görüşmede Aydın Pehlivan, kent için hazırlanan projeler dosyasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Menemen'in acil ihtiyaçları ve kentsel yaşam kalitesini artırmak odaklı hazırlanan projeler hakkında kısa bir bilgi veren Pehlivan, ilçede AK Parti hizmet belediyeciliği anlayışı ile çok çalıştıklarını ifade etti. Pehlivan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kokusu ve tadıyla özelleşen Emiralem çileği ve yöresel ürünlerden oluşan bir paket sundu. Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek yıl 13'üncüsü yapılması planlanan çilek festivaline davet etti.


Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Turizm, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çömlek sanatçısının yaptığı 2,5 metrelik vazo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi - Son Dakika


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