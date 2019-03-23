Son Dakika Haberleri: Çömlek Ustaların Yaptığı 2 Metre Yüksekliğindeki Küp İlçe Merkezine Yerleştirildi

Çömlek Ustaların Yaptığı 2 Metre Yüksekliğindeki Küp İlçe Merkezine Yerleştirildi

42 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çömlek üretimi ile ünlü olan Kınık köyünde yapılan 2 metre yüksekliğindeki küp, ilçe meydanına yerleştirildi.

Çömlek Ustaların Yaptığı 2 Metre Yüksekliğindeki Küp İlçe Merkezine Yerleştirildi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çömlek üretimi ile ünlü olan Kınık köyünde yapılan 2 metre yüksekliğindeki küp, ilçe meydanına yerleştirildi.

Konulan küp sonrası ilçenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çömlek ustalarına teşekkür etti. Yalçın, "İlçe meydanına yakışanı yaptık. İlçemize güzel bir görünüm sağlayacak belediye binamızın önündeki havuzumuza ilçemize yakışır bir çalışma sergiledik. Kınık köyü çömlekçi ustalarından Osman Menteş'in yaklaşık iki ayda hazırladığı 2 metre yüksekliğindeki küpü belediye binamızın önündeki havuza montajını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayla birlikte ilçemiz meydanı sanatsal bir tasarım ile estetik bir görünüme sahip olacak. Bu eşsiz eser ile Kınık köyümüzün tanıtımını gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Bilecik, Kınık, Pazaryeri, Yaşam
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