Son Dakika Haberleri: Çömlek Ustası Gençlerle Bir Araya Geldi

Çömlek Ustası Gençlerle Bir Araya Geldi

42 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde yaşayan çömlek ustası Salim Yaşar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Bilecik Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya gelerek sanatını anlattı.

Çömlek Ustası Gençlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde yaşayan çömlek ustası Salim Yaşar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Bilecik Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya gelerek sanatını anlattı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan gençler "KYK Akademi Zoru Başaranlar Projesi" Çömlek Sanatçısı Salim Yaşar ile buluşarak çömlek yapımının püf noktalarını ustadan öğrendi. 62 yılı geride bırakan 75 yaşındaki Çömlek Ustası Salim Yaşar, toprak kaplara dönüş olduğunu söyledi.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen sanatçı tanıtım kartı sahibi de olan Yaşar, elleriyle yoğurup şekillendirdiği toprak vazo, biblo, su testisi ve tarihi kişilerin portrelerini yapıyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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