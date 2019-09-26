Çömlek ustasının toprak enstrümanlarına yoğun ilgi

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İrem Derici müzisyen Konstantinos Argiros ile aşk yaşamaya başladı

Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi

Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu