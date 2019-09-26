Son Dakika Haberleri: Çömlek ustasının toprak enstrümanlarına yoğun ilgi
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Çömlek ustasının toprak enstrümanlarına yoğun ilgi

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde çömlek ustası Mehmet Körükçü'nün (53) 20 yıldır Avanos çamurundan yaptığı darbuka, ud ve gatam gibi müzik enstrümanları ilgi görüyor.

Çömlek ustasının toprak enstrümanlarına yoğun ilgi, System.String[]
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde çömlek ustası Mehmet Körükçü'nün (53) 20 yıldır Avanos çamurundan yaptığı darbuka, ud ve gatam gibi müzik enstrümanları ilgi görüyor. Özellikle yabanı turistler, çömlek ve seramik yapımının en yaygın olduğu ilçede Mehmet Körükçü'nün yaptığı enstrümanları satın alarak ülkelerine götürüyor.
Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Körükçü, henüz 10 yaşındayken çömlek ustası babası Ömer Körükçü'nün yanında çalışmaya başladı. Baba mesleğini öğrenen Mehmet Körükçü, 20 yaşında babasının işyerini kendisine devretmesi sonucu işin başına geçti. Yöresel el sanatı ürünlerinden çanak, testi ve çeşitli süs eşyaları üreten Körükçü, bir süre sonra ise baba mesleğine yenilikler kattı. Körükçü, ilçede 20 yıl önce tanıştığı perküsyon (vurmalı çalgı grubu) sanatçısı Mehmet Emin Bolat'ın yönlendirmesiyle topraktan müzik aletleri yapmaya başladı. Körükçü'nün, Avanos çamurundan yaptığı darbuka, ud ve gatam gibi müzik enstrümanları özellikle yabanı turistlerin ilgisini çekiyor. Yabancı turistler  enstrümanları satın alarak ülkelerine götürüyor.
'DÜNYANIN HER ÜLKESİNE GÖNDERİYORUZ'
Mehmet Körükçü, mesleği babasının yanında öğrendiğini ve 43 yıldır Edip Akbayram sokağındaki dükkanında sürdürdüğünü bildirdi. Son 20 yıldır Avanos çamurundan müzik enstrümanı yaptığını bildiren Körükçü, "Topraktan Mısır enstrümanı olan darbuka, Hindistan enstrümanı gatam ve Nijerya enstrümanı olan udu yapıyorum. Bütün müzik albümlerinin alt yapısında ve stüdyo kayıtlarında bu enstrümanlar tercih edilir. 20 yıldır yaptığımız toprak darbukalar ve diğer enstrümanları dünyanın her ülkesine gönderiyoruz. Hatta ses mühendisleri de bu enstrümanları ister. 2010 yılında 'Toprağın Sesi' isminin patentini aldık. Toprak enstrümanlar metal ve ağaca göre daha özeldir" dedi.
Topraktan yapılan enstrümanların parça parça yapıldığına dikkat çeken Mehmet Körükçü, "Yaptığımız enstrümanlara özellikle Arap ülkeleri çok ilgi gösteriyor. Darbukayı parça parça yapıyoruz. Bir bölümü yapıp 4-5 gün kurumasını bekliyoruz. Enstrümanlar kuruduktan sonra her gün tezgahta rutuş yapıyoruz. Ağırlık ölçümlerine dikkat ediyoruz. Mesleğimin inceliklerini oğluma öğrettim ne yazık ki çırak yetişmiyor" diye konuştu.


Nevşehir, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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