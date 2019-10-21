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Çömlekçilik Kursu ön protokolü imzalandı

36 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü arasından Çömlekçilik Kursu ön protokolü imzalandı.

Çömlekçilik Kursu ön protokolü imzalandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü arasından Çömlekçilik Kursu ön protokolü imzalandı.


(İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde yapılan imza törenine, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan katıldı. İmzalanan protokol sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Tekin, "Belediye başkanlığımız ve Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında iş birliği kapsamında ikincisini düzenleyeceğimiz Çömlekçilik Kursu ön protokolünü imzaladık. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları kursları için imzalarımızı attık. Her şey güzel ilçem Pazaryeri için. Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, İŞKUR, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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