Çömlekköy Barajı yatırım programına girdi - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çömlekköy Barajı ve Sulaması projesinin yatırım programına alındığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, proje için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istendiğini belirtti.

Erdoğan'ın talimatıyla projenin yatırım programına alındığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Çömlekköy Barajı ve Sulaması projemiz 2022 yılı yatırım programına girmiş bulunuyor.Rabbim tamamlamayı nasip etsin inşallah. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yürüteceği proje ile 56 bin 500 dönüm toprağımız suyla buluşacak ve Edirne'mizin toprağının bereketi, suyun verdiği canla can bulacak. Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım, Teşekkürler sayın Bakanım Edirne'mize, bölgemize hayırlı olsun".