Commemorations 11 November 1918 Armistice, ending World War
7 saat önce
NOVEMBER 11: Various shots from the Arc de Triomphe before the ceremony commemorating the 101st anniversary of the 11 November 1918 Armistice marking the end of World War I in Paris, France on November 11, 2019.ı .
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:51 Kaynak: AA
NOVEMBER 11: Various shots from the Arc de Triomphe before the ceremony commemorating the 101st anniversary of the 11 November 1918 Armistice marking the end of World War I in Paris, France on November 11, 2019.ı .
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