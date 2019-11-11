Son Dakika Haberleri: Commemorations 11 November 1918 Armistice, ending World War
Son Dakika Güncel Commemorations 11 November 1918 Armistice, ending World War

Commemorations 11 November 1918 Armistice, ending World War

7 saat önce

NOVEMBER 11: Various shots from the Arc de Triomphe before the ceremony commemorating the 101st anniversary of the 11 November 1918 Armistice marking the end of World War I in Paris, France on November 11, 2019.ı .

NOVEMBER 11: Various shots from the Arc de Triomphe before the ceremony commemorating the 101st anniversary of the 11 November 1918 Armistice marking the end of World War I in Paris, France on November 11, 2019.ı .

Commemorations 11 November 1918 Armistice, ending World War

Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:51 Kaynak: AA
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