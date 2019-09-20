Son Dakika Haberleri: Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

14 dakika önce

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor, System.String[]

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Bankanın geleceğe yönelik değerlendirmelerin yer aldığı strateji raporuna göre, Commerzbank, 4 bin 300 kişinin işine son vermeyi ve stratejik alanlarda 2 bin istihdam oluşturmayı planlıyor.

Commerzbank, Polonya'daki MBank'ta bulunan çoğunluk hissesinin satışını da planlarken, orta vadede masrafları azaltarak önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Alman bankası, yeni strateji raporunda yer alan işten çıkarma gibi önlemlerin taslak olduğunu, herhangi bir kesin karar verilmediğini ve bankanın 25- 26 Eylül'de yapılacak Denetim Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını belirtti.

Banka, 200 şubesini kapatarak, şube sayısını da 800'e düşürmeyi planlıyor.

Commerzbank, Almanya, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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