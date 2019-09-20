Son Dakika Haberleri: Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

6 dakika önce

Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor, System.String[]

Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Commerzbank, Polonya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:00 
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