Son Dakika Haberleri: Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

56 dakika önce

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor, System.String[]

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Commerzbank, Polonya, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:30 
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