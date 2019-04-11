Son Dakika Haberleri: Commerzbank'dan TL uyarısı

Commerzbank'dan TL uyarısı

1 saat önce

Dün açıklanan reform paketine yönelik eleştirilerde bulunan Commerzbank, dolar/TL'de yukarı yönlü bir trend izleneceği öngörüsünde bulundu.

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Dün açıklanan reform paketine yönelik eleştirilerde bulunan Commerzbank, dolar/TL'de yukarı yönlü bir trend izleneceği öngörüsünde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:29 
Commerzbank, Ekonomi
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