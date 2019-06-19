Son Dakika Haberleri: Commerzbank Temmuz'da ECB'den faiz indirimi bekliyor
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Commerzbank Temmuz'da ECB'den faiz indirimi bekliyor

39 dakika önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Euro Bölgesinde enflasyonun çok düşük olduğunu ve gerektiği takdirde ECB'nin fazileri düşüreceği açıklamasını değerlendiren Commberzbank analistleri ECB'nin Temmuz ayında faizleri düşürebileceğini tahmin ettiğini duyurdu.

Commerzbank Temmuz'da ECB'den faiz indirimi bekliyor, System.String[]
–   Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Euro Bölgesinde enflasyonun çok düşük olduğunu ve gerektiği takdirde ECB'nin fazileri düşüreceği açıklamasını değerlendiren Commberzbank analistleri ECB'nin Temmuz ayında faizleri düşürebileceğini tahmin ettiğini duyurdu.
Commberzbank analistleri, Draghi'nin Salı günü yaptığı açıklamalarla ilgili, "ECB, iki hafta önceki toplantısından sonra, düşük enflasyon ve yükselen getirilerin olumsuz etkilerini tolerere edemiyor" diyerek değerlendirdiler.
ECB Haziran ayı toplantısında, faizleri en az 2020 yılının Temmuz ayına kadar sabit tutmayı amaçladığını duyurmuştu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi, Ekonomi
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