Son Dakika › Spor › Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu - Son Dakika Spor

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti