Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Community Shield maçında Manchester City'le karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan Leicester kupanın sahibi oldu.
Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Iheanacho kaydetti. A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika forma giydi.
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