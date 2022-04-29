Como'daki Türkler, DİTİB Como Camisi'nin yeni yerinden ve olanaklarından memnun - Son Dakika

İtalya'nın kuzeyindeki Como kentinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Como Camisi ve Kültür Merkezi'nin yeni müstakil yerinden memnun olduklarını belirtti.

İtalya'nın İsviçre sınırındaki göle de ismini veren ve yaklaşık 2 bin Türk vatandaşının yaşadığı Como'da, DİTİB Como şubesinin gerekli izinleri ve tadilat işlemlerini büyük ölçüde tamamlamasıyla ortaya çıkan yeni müstakil yeri içindeki cami ve kültür merkeziyle yurttaşlara ibadetlerinden sosyal faaliyetlerine kadar pek çok olanak sağlanıyor. Vatandaşlar, Kovid-19 salgını tedbirlerinin de gevşetilmesiyle yaklaşan bayram namazını yeni camilerinde hep birlikte kılmak için sabırsızlanıyor.

1200 metrekarelik bir alana kurulu DİTİB Como Camisi'nin yeni yerini görüntüleyen AA muhabiri, DİTİB Como Din Görevlisi Hüseyin Ergen ve Türk vatandaşlarının yeni yerle ilgili görüşlerini aldı.

Ergen, DİTİB Como'nun kurulduğu ilk yıllarda kiralanan farklı yerlerde hizmet verdiğini ancak hizmete tam anlamıyla yanıt vermediğini anlatarak "Gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız, gerek 2012'de kurulan ataşeliğimiz gerekse burada görev yapan bütün başkanlarımızın gayretleriyle, halkımızın desteğiyle burada bir bina satın alınıyor. Bu binanın geçmişi bir tekstil fabrikası. Bu tekstil fabrikasının içinde çok ciddi tadilatlar yapılarak yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın, ataşeliğimizin ve halkımızın yoğun destekleriyle maddi manevi katkılarıyla bu bina dönüştürülüyor. Özellikle içten büyük bir tadilat geçiriyor." dedi.

Yeni yerlerinde hem erkekler hem kadınlar için birer mescidin bulunduğunu ayrıca çocuklar için milli ve manevi değerlerin aktarıldığı "Minik kalpler" adını verdikleri sınıfların olduğu bilgisini paylaşan Ergen, şöyle devam etti:

"İtalya'daki en büyük, imajı en yüksek ve hizmet noktasında cevap verebilecek en iyi binaya sahibiz şu anda. İnşallah yan tarafta da çok amaçlı salon diyebileceğimiz büyük bir konferans salonunu yapmayı hedefliyoruz. Orası da yine konferans salonu, kermeslerimiz için bu yiyecek içecek üzerine düzenlenen kermeslerde rahat ikram ortamı sunabileceğimiz, ramazan yemekleri ikram edebileceğimiz, yine ufak tefek nişan nikah gibi sosyal amaçlı faaliyetleri gençlerimiz için gerçekleştirebileceğimiz salon ihtiyacımıza da cevap verecek."

Yapılan düzenlemeyle erkek mescitlerinin yaklaşık 200 kişi alabildiğini aktaran Ergen, "Yan taraftaki sınıfı da mescide dönüştürerek 300 kişiyle alt katta namaz kılabiliyoruz. Zaman zaman 500-600 kişiyi gördüğümüz oldu. Mevsimsel olarak insanların izinde olmadığı dönemlerde bayram namazları hakikaten coşkuyla eda ediliyor burada. Ferah geniş oldu. Kardeşlerimiz ve Sayın Ataşemiz, biraz da Ayasofya'nın ördek yeşili halısından esinlenerek böyle bir halıyı tercih ettiler. Çok kaliteli güzel bir halı seçimi oldu." ifadelerini kullandı.

Ergen'den emeği geçenlere teşekkür

İlerleyen dönemde çevre düzenlemesini de tamamlamak hedefinde olduklarını dile getiren Ergen, şunları kaydetti:

"En az 30-40 araç parkı olan geniş büyük buradaki yaklaşık 1500-2000 civarında Türk vatandaşımızın gerek din hizmeti gerekse din eğitimi noktasında hizmet alabileceği çok güzel bir binayı tamamlamış olacağız. Bu noktada ben bütün ataşelerimize, bütün din görevlilerimize, bütün dernek başkanlarımıza, burada bizi maddi-manevi yalnız bırakmayan İtalya'daki millet varlığımıza, Türk vatandaşlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum."

Ergen, Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'ün her zaman yanlarında olduğunu hissettiklerini belirterek, "İtalya'da bürokrasi biraz yavaş işliyor. Sayın Ataşemiz, Como DİTİB Derneği ve şahsım olarak kendilerini ziyaret ettik. Milano Başkonsolosumuz Sayın Özgür Uludüz, ziyaretimizin hemen akabinde bir hafta içinde Como Belediye Başkanı'ndan randevu alarak bu sürecin hızlandırılması için talepleri oldu. ve kısa zaman sonrasında izinlerimiz çıkarak tadilatlarımızı tamamlamış olduk. Bu vesileyle Sayın Başkonsolosumuza bir kere daha teşekkürü borç biliyoruz." dedi.

Hüseyin Ergen, kendisi gibi merkezde görev yapan eşi Fatma Özmen Ergen'in de özellikle anne ve çocukların eğitimi ve cenazeler olduğunda gerekli dayanışmanın sağlanması hususunda çalışmaları olduğunu belirterek, kendisine gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

Vatandaşlar çok amaçlı salonun da hizmete girmesini bekliyor

Camiye namaza gelen vatandaşlardan İsmail Yıldız, 22 yıldır Como'da yaşadığını belirterek "DİTİB Como, önceleri ufak yerlerde görev yapıyordu. Burası 2014 yılında satın alındı. Bayağı süredir tamirattaydı ve izinlerle uğraşıldı. Allah'a çok şükür şu an için biraz daha iyi. Tamiratlar da kısmen bitti. Sadece yan tarafımızda toplantı salonları kaldı tamir olacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yan tarafımız da tamir olursa daha rahat edeceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Mevlüt Eryiğit, "Bu camiyi yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok şükür camimizi yaptık. İleriye dönük çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak üzere bir mirastır bu. Halen de eksiklerimiz var ama kurban olduğum Allah yardımcı oluyor ve eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Önceki biraz daha sıkıntılıydı. Çok şükür biraz daha iyi. Daha iyiye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Yörük, yaklaşık 24 yıldır burada yaşadığını ifade ederek "Geçmişte kendimize ait bir yerimiz yoktu. Fakat şu an için böyle bir yere taşındık, aldık. Tüm emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Saffet Akdağ da 16 yıldır İtalya'da yaşadığını belirterek "Şu anki haliyle mükemmel durumdayız. Cemaatimiz hep birlikte el ele. Allah'a şükürler olsun. En ufak bir sıkıntımız yok şu an için. Buradan çok mutluyum. Ben diğer bölgelerde de bulundum, bunun çok eksiklerini gördüm. Burada camilerimiz, marketlerimiz var. Yönetimimiz, hocalarımız çocuklarımızla çok yakından ilgileniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Yıldız da şunları söyledi:

"Biz senelerdir kirada olduğumuz için ramazan aylarını da hep kısıtlı yaşayabildik. Yemeklerimiz olsun, iftarlarımız olsun, davetlerimiz olsun, artık yeni yerimize geçtik çok şükür, çok mutluyuz. Bu, insanları camiye gelmeye daha da teşvik ediyor, daha rahat şekilde iftar yapmayı, çocuklarımızın bahçesinde zaman geçirmesini sağlıyor. Herkes gibi biz de mutluyuz. Allah, Avrupa'daki bütün Müslümanlara daha da çok camiler nasip etsin."