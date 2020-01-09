Comolli: "Başkanımız Falette'nin takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Comolli: 'Başkanımız Falette'nin takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi' - Son Dakika Spor

Comolli: "Başkanımız Falette'nin takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi"

6 saat önce

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi.

Comolli:

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir" dedi.


Fransız spor adamı, Falette transferinin ardından camiada oluşan tepkilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Comolli, "İlk olarak, başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır. İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm. Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması Emre Belözoğlu taktik verdi

Son Dakika Haberleri
19:47 İttifak Holding Konyaspor 0-0 Cesar Grup Ümraniyespor - Son Dakika Spor
19:47 Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika: "Her zaman istedim" - Son Dakika Spor
19:42 MKE Ankaragücü 0-1 Keçiörengücü - Son Dakika Spor
19:42 Antalyaspor 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor
19:38 TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika Spor
19:07 Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika Spor
18:58 Jesse Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Comolli: "Başkanımız Falette'nin takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]