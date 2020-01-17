Comolli'den ayrılık açıklaması - Son Dakika
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Comolli'den ayrılık açıklaması

6 saat önce

Eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, istifası sonrası açıklamada bulundu.

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Eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, istifası sonrası açıklamada bulundu.


İstifası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Damien Comolli, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, dün itibari ile kulüp ile olan sözleşmem sona erdi. Aslında istifa kararını 25 Şubat 2019'da almıştım ve 12 aylık ihbar süremi dolduruyordum. Bu süreçte başkana birkaç kez ayrılık talebimi iletmeme rağmen başarılı olamamıştım. Bu süre zarfında görevime konsantre olarak çalıştım ve büyük finansal kısıtlamalarımıza rağmen rekabetçi bir takım oluşturmaya çalıştım. Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım. Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, yakın zamanda doğru olmadıkları da kanıtlanacak, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Başkana 25 Şubat'ta değil, bugün istifamı kabul ettiği için teşekkür ederim. Takım için en iyisini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:19 Kaynak: İHA
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