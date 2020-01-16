Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer - Son Dakika Spor

Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer

6 saat önce

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, görev aldığı 2017-2018 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer etti.

Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer, System.String[]

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, görev aldığı 2017-2018 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer etti. Fenerbahçe aldığı bu oyunculara bonservis ücreti olarak 40.1 milyon Euro ödedi.


Fenerbahçe'de 2017-2018 sezonunda göreve gelen Sportif Direktör Damien Comolli ile bugün yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden istifa ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'ye kattıkları adına da teşekkür edildi. Comolli görev aldığı süre boyunca sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer ederken 40.1 milyon Euro harcadı ve 14 futbolcu ile yolları ayırarak kulübün kasasına 41.2 milyon Euro para soktu.


Damien Comolli'nin transfer ettiği ve gönderdiği isimler şu şekilde:


2018/19


Gelenler


1- Jailson: 4 milyon Euro


2- Miha Zajc: 3,5 milyon Euro


3- Tolgay Arslan: 3,2 milyon Euro


4- Harun Tekin: 2,75 milyon Euro


5- Michael Frey: 2,6 milyon Euro


6- Berke Özer: 2,5 milyon Euro


7- Slimani: 1,5 milyon Euro kiralık


8- Barış Alıcı: 1,5 milyon Euro


9- Ferdi Kadıoğlu: 1,4 milyon Euro


10- Sadık Çiftpınar: 750 bin Euro


11- Diego Reyes


12- Serdar Aziz


13- Tolga Ciğerci


14- Andre Ayew


15- Yassine Benzia


16- Victor Moses


Toplam: 23,7 milyon Euro


Gidenler


1- Josef: 12 milyon Euro


2- Giuliano: 10,5 milyon Euro


3- Fernandao: 2,55 milyon Euro


4- Aatif


Toplam: 25,05 milyon Euro


2019/20 SEZONU


Gelenler


1- Gustavo: 6 milyon Euro


2- Vedat Muriqi: 3,5 milyon Euro


3- Deniz Türüç: 2,5 milyon Euro


4- Zanka: 2,00 milyon Euro


5- Altay Bayındır: 1,5 milyon Euro


6- Allahyar: 750 bin Euro


7- Adil Rami


8- Mevlüt Erdinç


9- Emre Belözoğlu


10- Max Kruse


11- Garry Rodrigues


12- Simon Falette


Toplam: 16,4 milyon Euro


Gidenler


1- Eljif Elmas: 16 milyon Euro


2- Yasir Subaşı: 170 bin Euro


3- Diego Reyes


4- Neustadter


5- Valbuena


6- Mehmet Topal


7- İsmail Köybaşı


8- Skrtel


9- Şener Özbayraklı


10- Soldado


Toplam: 16,2 milyon Euro - İSTANBUL

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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