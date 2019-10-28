Son Dakika Haberleri: Comolli'den İrfan Can'a yakın takip
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Comolli'den İrfan Can'a yakın takip

24 dakika önce

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor maçında tribünden takip ediyor.

Comolli'den İrfan Can'a yakın takip, System.String[]

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor maçında tribünden takip ediyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de takip ediyor. Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyen Comolli, aldığı notlarla bir rapor hazırlayarak teknik heyete sunacak.

(İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, İrfan Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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