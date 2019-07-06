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Comolli Topuk Yaylası'nda

36 dakika önce

Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli, sezon öncesi hazırlıkları takip etmek için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Comolli Topuk Yaylası'nda, System.String[]
Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli, sezon öncesi hazırlıkları takip etmek için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ilk kez kampı ziyaret etti. Transfer çalışmaları için yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye yeni gelen Comolli soluğu Topuk Yaylası'nda aldı. Sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanında futbolcularla yakından ilgilenen Fransız futbol adamı Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Victor Moses ile özel ilgilenirken Teknik Direktör Ersun Yanal ile de kısa süreli sohbet etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:47 Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor
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