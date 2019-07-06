Comolli Topuk Yaylası'nda
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- Comolli Topuk Yaylası'ndaDÜZCE - Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli, sezon öncesi hazırlıkları takip etmek için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:07 Kaynak: İHA
- Comolli Topuk Yaylası
'nda
DÜZCE - Fenerbahçe
Sportif Direktör Damien Comolli, sezon öncesi hazırlıkları takip etmek için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Düzce
Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ilk kez kampı ziyaret etti. Transfer çalışmaları için yurt dışında bulunan ve Türkiye
'ye yeni gelen Comolli soluğu Topuk Yaylası'nda aldı. Sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanında futbolcularla yakından ilgilenen Fransız futbol adamı Barış Alıcı, Mehmet Ekici
, Tolga Ciğerci
ve Victor Moses ile özel ilgilenirken Teknik Direktör Ersun Yanal
ile de kısa süreli sohbet etti.
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