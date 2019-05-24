Comolli ve Deivid Başakşehir'de
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza, Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:41 Kaynak: İHA
Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza
, Başakşehir
ile Alanyaspor
arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor. Comolli'nin ismi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can
Kahveci'yi izlediği iddia edildi. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.
(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)
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