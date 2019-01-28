Son Dakika Haberleri: Comolli'ye Pankartlı Tepki

Comolli'ye Pankartlı Tepki

1 saat önce

Fenerbahçe tribünleri, Sportif Direktörü Damien Comolli'ye tepki göstererek, 'Go Home Damien' (Evine dön Damien) pankartı açtı.

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Fenerbahçe tribünleri, Sportif Direktörü Damien Comolli'ye tepki göstererek, 'Go Home Damien' (Evine dön Damien) pankartı açtı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünler 'Go Home Damien', 'Evine Dön Damien' pankartı açtı. Maraton üst tribününde açılan pankart müsabaka başlamadan önce toplandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Fenerbahçe, Güncel
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