Comolli'ye Pankartlı Tepki
1 saat önce
Fenerbahçe tribünleri, Sportif Direktörü Damien Comolli'ye tepki göstererek, 'Go Home Damien' (Evine dön Damien) pankartı açtı.
Fenerbahçe
tribünleri, Sportif Direktörü Damien Comolli'ye tepki göstererek, 'Go Home Damien' (Evine dön Damien) pankartı açtı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor
arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünler 'Go Home Damien', 'Evine Dön Damien' pankartı açtı. Maraton üst tribününde açılan pankart müsabaka başlamadan önce toplandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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