Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi açıklandı! Steam fiyatı cep yakıyor - Son Dakika
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Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi açıklandı! Steam fiyatı cep yakıyor

13.07.2022 09:23

Relic Entertainment'ın geliştirip SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği popüler strateji oyunu Company of Hereos'un üçüncü oyunu için çıkış tarihi duyuruldu. Company of Hereos 3'ün Steam mağazasında yer almasının ardından çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

Her zamankinden daha büyük ve daha iyi olan Company of Heroes 3, çarpıcı bir Akdeniz savaş tiyatrosunda kalp atışlarını hızlandıran savaşı daha derin stratejik seçimlerle birleştiriyor. Company of Heroes 3'te her savaş bir hikaye anlatır. Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi açıklandı.

COMPANY OF HEROES 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği Strateji savaş oyunu Company of Heroes 3, 17 Kasım 2022 tarihinde çıkış yapacak. İki farklı sürüm ile yayınlanacak Company of Heroes 3'ün standart sürümü ve Digital Premium Edition'ı Steam mağazasında yerini aldı.

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COMPANY OF HEROES 3 KAÇ TL?

Steam mağazasında iki farklı sürüm ile yerini alan Company of Heroes 3'ün fiyatları cep yakacak türden satışa sunuldu. Company of Heroes 3'ün Standart sürümü 799,00 TL'den satışa sunulurken Digital Premium Edition'ı 1.099,00 TL ile piyasaya sürülecek.

  • Company of Heroes 3 – 799,00 TL
  • Company of Heroes 3 Digital Premium Edition – 1.099,00 TL
Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi açıklandı! Steam fiyatı cep yakıyor
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Company of Heroes, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi açıklandı! Steam fiyatı cep yakıyor - Son Dakika


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