Son Dakika Haberleri: Çomranlı İlkokulu Etwinning School Oldu

Çomranlı İlkokulu Etwinning School Oldu

2 saat önce

Çomranlı İlkokulu'na, eTwinning Uluslararası Destek Servisi tarafından "eTwinning School (Avrupa Okulu) tabelası ve teşekkür belgesi" verildi.

Çomranlı İlkokulu Etwinning School Oldu, System.String[]
Çomranlı İlkokulu'na, eTwinning Uluslararası Destek Servisi tarafından "eTwinning School (Avrupa Okulu) tabelası ve teşekkür belgesi" verildi.

Tabela ve teşekkür belgesi Kaymakam Serkan Keçeli tarafından Okul Müdürü Serkan Kadı'ya takdim edildi. Bu tabela ve teşekkür belgesi ilçede ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Okul Müdürü Hakan Kadı başkanlığında yürütülen proje kapsamında bu tabela ile Çomranlı İlkokulu Avrupa'da ki kaliteli okullar ağının bir parçası olarak tanınacak.

Ödüllendirilen okula yönelik birçok faydalar barındıran bu projede; okulların diğer okul yönetimleriyle iletişime geçmesini ve okulların görünürlüklerinin artmasını sağlayacak. Seçilen okullar, kendi ülkelerindeki ve yurtdışındaki diğer okullarla karşılaştırıldığında kendi okullarının durumunu görebilecek ve aynı zamanda diğer okulların da eTwinning projesi yapmasını teşvik edecek.

eTwinning okulu olarak seçilen okula plaket, bayrak, sertifika, web sitesi için dijital rozet, bültende yer alma gibi ödüllerin verildi. Bu girişimde eTwinning okulu olarak seçilen okullar, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uluslararası toplantılara davet edilmesi planlanıyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Serkan, Serkan Keçeli, Avrupa, Güncel
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