ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne pandemi desteği - Son Dakika

Çanakkale'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine Kolin Hotel tarafından ULV cihazı ile mekanik ventilatör desteğinde bulunuldu.

Kolin Hotel Genel Müdürü Mehmet Satar, hastanede gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, dünya genelinde etkili olan salgınla mücadelede Türkiye'de önemli bir yol haritası izlendiğini söyledi.

Bu kapsamda Çanakkale yerelinde kendilerine düşen görevi yerine getirme gayretinde bulunduklarını anlatan Satar, "Kentimizin ikinci pandemi hastanesi olan ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan ULV cihazları ve mekanik ventilatöre teslim ettik. Umarım salgının kontrol altına alınma hızı gerçekleşir ve hasta sayımız düşer. Bu konuda biz de üzerimize düşen görevi yerine getirdik. ÇOMÜ ile olan iş birliği ve destek çalışmalarımız sürecek." dedi.

Daha sonra tıbbi malzemeler Başhekim Prof. Dr. Muammer Karaayvaz ile hastane yetkililerine teslim edildi.