ÇOMÜ'de 8 dakikada sonuç veren çift antikorlu Covid-19 tanı kiti geliştirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) yeni tip koronavirüsü tespit eden, çift antikorlu bir tanı kiti geliştirildi. Seri üretimine başlanacak kit ile 8 dakikada yüzde yüze yakın doğru sonuç alınabilecek.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak, çift antikorlu bir tanı kiti geliştirildi. ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından 'İleri Araştırma Projeleri' kapsamında desteklenen çalışmanın dünyadaki benzerlerinden en önemli üstünlüğü ve farklılığı, insanda üretilen, virüse özel iki farklı antikorun, tek bir test kitinde tanısının yapılabiliyor olması. Böylelikle çok kısa sürede yanıt veren, daha güvenilir bir test kiti üretilmiş oldu.