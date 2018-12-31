Çomü'de Akademik Kurul Toplantısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesinde akademik kurul toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesinde akademik kurul toplantısı düzenlendi.



ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonundaki toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünver ile akademik ve idari personel katıldı.



Prof. Dr. Tamer Demir, toplantının açılışında, ÇOMÜ Tıp Fakültesinin 2000 yılındaki kuruluşundan itibaren gelişimini anlattı, mezuniyet öncesi eğitim ve mezuniyet sonrası eğitim ile öğrencilere yönelik faaliyetler, idari faaliyetler ve gerçekleşmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.





Rektör Yücel Acer ise üniversitenin içine düştüğü çukurdan çıkarılması için 15 Temmuz'dan daha önce mücadele vermeye başladıklarını ve yaptıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini belirterek, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi düştüğü badireden çoktan çıktı ve belki de tarihinde çok az rastlanır bir şekilde büyük bir huzur içerisinde çalışmaya başladı. Büyük bir süreci geride bıraktık. Büyük süreçler büyük emekler gerektirir. Üniversitemizin geldiği nokta dışarıdan destek veren kurumların, kişilerin ve bizlerin ortak başarısıdır. ÇOMÜ artık adından akademik başarılarla söz ettiren bir üniversitedir." dedi.





ÇOMÜ'nün hedefinin Türkiye'nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasına girmek olduğuna işaret eden Acer, şunları söyledi:



"ÇOMÜ'nün bundan sonraki hedefi Türkiye'nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasına girmektir. Bu hedef ÇOMÜ için olması gereken bir hedeftir. Çünkü bulunduğumuz şehir, üniversitemizin potansiyeli ve çeyrek asırlık geçmişten gelen tecrübemiz bunu kısa vadede başarılabilecek bir hedef haline getirmiştir.

Bu hedeflere yürürken diğer taraftan üniversitemizin temel ihtiyaçlarını büyük oranda giderdik. Sadece son 3,5 yılda 70 milyon lira ödenek alarak, Araştırma ve Uygulama Hastanesini hizmete açtık. Şehrin en önemli unsurlarından biri olacak bir Teknopark Yerleşkesini kuruyoruz. Üniversitemizin bilgi işlemini baştan sona yeniledik. İçinde 36 modül olan bir bilgi işlem sistemini üniversitemize kazandırdık. 2,5 milyon lira harcayarak üniversitemiz internet ve bilgi işlem alt yapısını baştan sona yeniledik."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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