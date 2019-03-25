Çomü'de Dikişsiz Aort Kapağı Ameliyatı Yapıldı
1 saat önce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde ilk kez dikişsiz aort kapağı ameliyatı gerçekleştirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde ilk kez dikişsiz aort kapağı ameliyatı gerçekleştirildi.
ÇOMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Ayşe Sirkeci, 1 Mart'ta nefes darlığı, çarpıntı ve bayılma şikayetleriyle, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde kardiyoloji doktorları tarafından tetkikleri yapılarak tedavi süreci başlatıldı.
Yapılan tetkikler sonrası Ayşe Sirkeci'de ileri aort stenoz ve yapılan koroner angiografi sonrası kalp damarlarında tıkanıklık saptanması üzerine aynı seansta aort kapak ameliyatı ve koroner bypass yapılması planlandı.
Öte yandan ameliyat süresini en kısa zamana indirmek ve risklerini azaltmak için hastaya dikişsiz aort kapağı takılması kararlaştırıldı.
Doç. Dr. Sedat Özcan ve Doktor Öğretim Üyesi Sonay Oğuz'dan oluşan ekip, dikişsiz aort kapak değişimi ile koroner bypass ameliyatını aynı seansta gerçekleştirerek, ÇOMÜ'nün bu alandaki ilk ameliyatını yaptı.
Hasta Sirkeci ise Çanakkale'de ilk kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:44 Kaynak: AA
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