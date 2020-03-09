ÇOMÜ'de endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık ÇOMÜ'de endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı yapıldı - Son Dakika

ÇOMÜ'de endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı yapıldı

23 dakika önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ'de endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı yapıldı, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yener Erken tarafından yapılan ameliyatın tam endoskopik yöntemle ilk defa kapalı olarak yapıldığı belirtildi.

Ameliyatın 47 yaşında bir hastaya gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllardır bel ve sol bacak ağrısı çeken bayan hasta, hastanemize başvurdu. Yapılan incelemelere omurgada skolyoz ve omurilik daralması, yani spinal stenoz saptandı. Tam endoskopik yöntemle ameliyatına karar verilen hasta, operasyondan 2 gün sonra şikayetlerinden kurtulmuş olarak taburcu edildi."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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