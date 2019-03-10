Son Dakika Haberleri: Çomü'de Engelliler İçin Takı İşletmeciliği Kursu Açılacak

Çomü'de Engelliler İçin Takı İşletmeciliği Kursu Açılacak

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), Çanakkale Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan proje kapsamında engellilere yönelik "Gümüş Takı İşletmeciliği" meslek edindirme kursu açılacak.

Çomü'de Engelliler İçin Takı İşletmeciliği Kursu Açılacak, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), Çanakkale Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan proje kapsamında engellilere yönelik "Gümüş Takı İşletmeciliği" meslek edindirme kursu açılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların meslek edindirmeye yönelik proje protokolü Vali Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şube Başkanı Şerif Mutlu tarafından imzalandı.

ÇOMÜ Anafartalar Kampüsü'nde tahsis edilecek atölyede 10 engelliye meslek edindirme kursu verilmesini kapsayan projenin finansmanı MÜSİAD ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak.


Engelli vatandaşlara el sanatları alanında usta öğreticiler tarafından bir ay süreyle kurs verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Gümüş, Çanakkale, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güncel
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