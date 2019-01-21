Çomü'de Hizmet İçi Eğitim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından idari personele hizmet içi eğitim verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından idari personele hizmet içi eğitim verildi.



Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, iki hafta boyunca iki ayrı gruba yönelik düzenlenen eğitim 38 saat sürdü.



İdari personele, Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Bilgisayar Mühendisi Volkan Sağlık tarafından Word ve Excel programları, Bilgisayar Mühendisi Murat Eser tarafından ÜBYS konuları, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cumhur Erdönmez tarafından resmi yazışma kuralları ve protokol kuralları anlatıldı.



Ayrıca, Araştırma Hastanesi Hemşiresi Nurcan Manav, toplu alanlarda temizlik ve hijyen eğitimi; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Uzman Psikolog Serdar Topal ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Çağlak, halkla ilişkiler ve iletişim; İç Denetim Biriminden İç Denetçi Dr. Adem Yaman ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ve 4857 sayılı İş Kanunu konularında sunumlar yaptı.



Hizmet içi eğitimlerin belli aralıklarla süreceği duyuruldu.

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