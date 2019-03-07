Son Dakika Haberleri: Çomü'de İç Paydaş Toplantısı

Çomü'de İç Paydaş Toplantısı

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) iç paydaş danışma ve değerlendirme kurulu toplantısı yapıldı.

Çomü'de İç Paydaş Toplantısı, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) iç paydaş danışma ve değerlendirme kurulu toplantısı yapıldı.

Troia Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mustafa Görün, akademik ve idari personel, öğrenciler, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları üyeleri ile ÇOMÜ'de yurt, kantin ve kafeterya, sağlık, güvenlik, sosyal ve kültürel hizmetler sunan çalışanlar katıldı.

Toplantı Doç. Dr. Özgür Özay'ın ÇOMÜ'nün 2015-2019 yıllarındaki faaliyetleriyle ilgili sunumuyla başladı. Kurulduğu 1992 yılından bu yana özellikle son 4 senede kalite ve akademik çalışmalar anlamında üniversitenin çok önemli yollar katettiğini vurgulayan Özay, akademik bilgide ve kalitede daha ileriye giden ÇOMÜ'nün aynı zamanda yapısal kalitesini de artırdığını söyledi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ise ÇOMÜ'nün "Kalite Güvencesi Çalışmaları" ile ilgili katettiği yolu anlattı.


Üniversitelerin kalite süreçlerinde iç ve dış paydaşların katkısının oldukça önemli olduğunu belirten Özden, üniversitede de 2016 yılı itibarıyla başlayan kalite güvencesi çalışmalarının amacının üniversitelerin iyileştirmeye açık alanlarının belirlenerek, iyileştirme yaklaşımı ile rekabetçi bir yükseköğretim ortamını teşvik etmek olduğunu belirtti.


Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Rektör, Çanakkale, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güncel
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