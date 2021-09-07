ÇOMÜ'de ilk kayıt töreni Tıp Fakültesi'nde yapıldı - Son Dakika

ÇOMÜ'de ilk kayıt töreni Tıp Fakültesi'nde yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), 2021-2022 akademik yılının ilk öğrenci kaydı Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurullah Bolat ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, YKS'de derece alan ve tercini ÇOMÜ Tıp Fakültesinden yana kullanan Muhammet Ali Yılmaz'ın kaydını yaptı. Vali Aktaş'ın ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Barkın Ekin Arslan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Zeliha Tunç'un kayıtlarını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Gökhan, öğrenci kaydını yaptığı iki öğrenciye ise bireysel burs vereceğini söyledi

Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan ve ÇOMÜ Tıp Fakültesini kazanan Muhammet Ali Yılmaz, "Bu yıl üniversite sınavına girdim. Türkiye 2 bin 600'üncüsü oldum. Çanakkale'de kalmak istedim. Tıp Fakültesini tercih ettim. Bugünde kayıt yaptırdım, mutluyum. Umarım benimle beraber bütün kayıt yapan arkadaşlarım herkes 6 yıl sonra mezun olduğumuzda yine aynı mutluluğu yaşayabiliriz. İleride bir gün doktor olduğumuzda da umarım güzel günler bizi bekler" dedi.